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На юго-востоке Москвы неизвестные на машине обстреляли автосалон

В результате стрельбы пострадавших нет, повреждены пять автомобилей

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Неизвестные на автомобиле обстреляли автосалон на юго-востоке Москвы. Как сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного ГУ МВД России, повреждены пять машин.

По данным главка, в полицию обратилась пенсионерка, которая сообщила о стрельбе на Рязанском проспекте в районе дома 7д. "Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что 10 февраля в 22:05 по указанному адресу на автомобиле ВАЗ 2115 подъехали неизвестные, один из которых, выйдя из машины из хулиганских побуждений, из неустановленного оружия произвел несколько выстрелов в сторону автосалона. В результате стрельбы пострадавших нет, повреждены пять автомобилей", - сказали в пресс-службе.

Спустя менее 30 минут полицейские обнаружили автомобиль правонарушителей на Орехово-Зуевском проезде возле дома 4. В отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия").

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