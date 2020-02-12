На западе Москвы около подземного перехода найден брошенный младенец

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Прохожие нашли младенца в снегу около подземного перехода на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"12 февраля вблизи подземного перехода на территории Дорогомиловского района Москвы жители столицы обнаружили на снегу мальчика, на вид ему 2-3 месяца. Ребенок незамедлительно был госпитализирован в одну из детских городских больниц, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказала представитель ГСУ.

Начата доследственная проверка. Следователи устанавливают родителей и родственников ребенка.