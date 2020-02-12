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В Москве женщине заплатили 50 тыс. рублей фальшивыми купюрами за ее iPhone XS

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Неизвестный в Москве расплатился за покупку телефона iPhone XS стоимостью 50 тыс. рублей фальшивыми деньгами. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в полицию обратилась с заявлением женщина, которая сообщила, что разместила объявление о продаже своего iPhone. Спустя некоторое время ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что хочет купить телефон. Встреча состоялась возле дома 3 по улице Тверская Застава. "На встречу приехал гражданин, на вид 30-35 лет. Осмотрев телефон, он передал женщине денежные средства в размере 50 000 рублей купюрами по 5 000 рублей, после чего спустился в метро", - сказали в пресс-службе.

Заявительница решила положить деньги на свой банковский счет, однако банкомат ни одну из купюр не принял. "Далее она зашла в салон сотовой связи, где при проверке данных купюр было установлено, что они поддельные", - отметили в полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину").

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Россия
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