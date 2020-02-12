В ЕАО пресекли работу фирмы, организовавшей нелегальный въезд более 2 тыс. иностранцев

ТАСС, 12 февраля. Сотрудники ФСБ в Еврейской автономной области пресекли работу фирмы, которая нелегально организовала въезд более 2 тыс. граждан на территорию РФ. Об этом сообщила в среду пресс-служба УФСБ России по ЕАО.

"УФСБ России по Еврейской автономной области пресечена деятельность преступной группы, организовавшей незаконный въезд в Российскую Федерацию более 2 тыс. иностранных граждан", - говорится в распространенном релизе.

Схему въезда иностранцев наладили два жителя Приморского края через подставную фирму в Биробиджане. Они подбирали желающих попасть в Россию и оформляли для них приглашения на въезд, в которых указывалась деловая цель пребывания. На основании полученных приглашений иностранцы оформляли деловые визы, позволяющие длительное время находиться на территории России. "Въезжая по указанным визам, иностранные граждане не участвовали в переговорах либо иных действиях, предусмотренных деловыми визами, а преимущественно осуществляли трудовую деятельность, требующую оформления визы другого вида", - говорится в сообщении.

В отношении приморцев возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции").