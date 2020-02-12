В Хабаровске задержали мужчину, нападавшего на женщин с ножом

ХАБАРОВСК, 12 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который нападал на женщин с ножом в одном из микрорайонов Хабаровска. Об этом сообщается на сайте краевого управления МВД.

В социальных сетях региона на прошлой и на этой неделях распространялась информация о многочисленных нападениях на женщин в Южном микрорайоне. Люди в комментариях призывали создавать патрули для защиты горожан. В полиции в минувшее воскресенье опровергли данные о многократных нападениях, уточнив, что было зафиксировано только два случая. Для расследования преступлений, как позднее сообщило следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО, была создана усиленная следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи, следователи-криминалисты следственного управления, сотрудники полиции.

В итоге полицейским, сотрудникам ФСБ и бойцам Росгвардии удалось задержать 43-летнего подозреваемого. В пресс-службе МВД сообщили, что мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался, а на жизнь зарабатывал частными грузоперевозками. При обыске в квартире задержанного удалось обнаружить ножи, которые он, возможно, использовал при нападениях.

"По словам фигуранта, от него к другому мужчине ушла любимая женщина. Как пояснил подозреваемый, его целью было создание широкого общественного резонанса, в результате которого она должна была вернуться к нему", - говорится в сообщении. На сайте следственного управления СК РФ По Хабаровскому краю и ЕАО уточняется, что мужчина уже признался в содеянном и пояснил, что мотивом совершения преступлений стала месть.

По словам подозреваемого, своих жертв он выбирал спонтанно. Мужчина намеревался продолжать нападения, причем ближайшее должно было произойти в те сутки, когда его задержали. В ближайшее время суд изберет для подозреваемого меру пресечения.

5 и 8 февраля в полиции были зарегистрированы два случая нападения на женщин. Злоумышленник ранил своих жертв ножом. Обеих пострадавших доставили в больницу, где оказали необходимую помощь, и сейчас они проходят лечение в стационаре.