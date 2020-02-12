В Подмосковье задержали подозреваемых в серии квартирных краж с ущербом 9 млн рублей

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Правоохранители задержали двух ранее неоднократно судимых мужчин, которые подозреваются в совершении серии квартирных краж в Подмосковье. Как сообщила в среду ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, ущерб от их противоправной деятельности превысил 9 млн рублей.

По словам Волк, злоумышленники с помощью отмычек вскрыли входную дверь квартиры в одном из домов по улице Ватутина в Химках, проникли в помещение, где похитили деньги и наручные часы, а затем скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").

"Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили и при участии Росгвардии задержали подозреваемых. В ходе обысков по местам их проживания обнаружены и изъяты радиостанции, мобильные телефоны, средства слежения, ювелирные украшения, наручные часы, ноутбуки, банковские карты, денежные средства, отмычки и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, - сказала Волк. - Предположительно, задержанные могут быть причастны к шести аналогичным противоправным деяниям, общий ущерб от которых превысил 9 млн рублей".

В настоящее время подозреваемые арестованы.