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ФСБ изучает финансовые документы футбольного клуба "Енисей"

ФСБ проводит расследование относительно действий предыдущей администрации красноярского клуба, уточнили в министерстве спорта региона
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© Снимок с видео/ЦОС ФСБ РФ/ТАСС, архив

КРАСНОЯРСК, 12 февраля. /ТАСС/. Региональное управление ФСБ изучает финансовые документы красноярского футбольного клуба "Енисей". Об этом ТАСС сообщили в министерстве спорта региона.

"ФСБ проводит расследование относительно действий предыдущей администрации клуба и изучает финансовые документы. Но пока речи о выемке документов и изъятия техники не идет", - сказали в министерстве.

В ноябре 2019 года пост директора клуба покинул Денис Рубцов. Сейчас эту должность занимает Алексей Ивахов.

"Енисей" в сезоне-2018/19 впервые в истории принял участие в Российской премьер-лиге. По итогам чемпионата клуб занял последнее место и выбыл в Футбольную национальную лигу. В нынешнем сезоне "Енисей" занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ с 25 очками после 25 игр.

Теги
РоссияКрасноярский край
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