СК возбудил дело из-за предоставления детям-сиротам непригодного жилья в Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении чиновника из управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Керчи, который предоставил 25 детям-сиротам квартиры, непригодные для жилья. Об этом в среду сообщается на сайте прокуратуры Крыма.

На сайте администрации Керчи 30 января появилось сообщение, что 25 воспитанникам детских домов города вручили ключи от квартир в новостройке по шоссе Героев Сталинграда 14а. Средства на приобретение жилья были выделены из федерального, республиканского и городского бюджетов. 9 февраля в крымских СМИ появились заявления детей-сирот, что они не могут вселиться в этот дом, поскольку в нем нет отопления. Депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев опроверг эту информацию, заявив, что газ будет подключен до конца недели.

"Должностное лицо управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Керчи, не убедившись в том, что названный многоквартирный дом соответствует предъявляемым требованиям, заключило договоры социального найма жилых помещений с 25 детьми-сиротами. Для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений закона прокуратура города направила в следственный отдел по городу Керчи Главного следственного управления СК РФ материалы проверки, по результатам рассмотрения которых в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ ("Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, причинившее особо крупный ущерб")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю уточнили, что уголовное дело возбуждено в отношении и.о. начальника управления ЖКХ администрации города Керчи. "С учетом того, что на момент подписания актов приема-передачи и договоров найма жилых помещений присоединение к центральному газопроводу не осуществлено, указанные помещения не соответствовали нормам и требованиям, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов 25 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на предоставление благоустроенного жилого помещения для проживания. В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства по выявленным нарушениям, также будут приняты меры по восстановлению нарушенных прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России", - добавили в ведомстве.

На контроль ситуацию ранее также взял региональный штаб ОНФ, в котором собираются проверить каждую из 25 квартир. При этом в Госстройнадзоре Крыма подтвердили, что данный дом ранее был сдан в эксплуатацию.