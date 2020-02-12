{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СК возбудил дело из-за предоставления детям-сиротам непригодного жилья в Керчи

В региональном штабе ОНФ намерены проверить каждую из 25 квартир

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении чиновника из управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Керчи, который предоставил 25 детям-сиротам квартиры, непригодные для жилья. Об этом в среду сообщается на сайте прокуратуры Крыма.

На сайте администрации Керчи 30 января появилось сообщение, что 25 воспитанникам детских домов города вручили ключи от квартир в новостройке по шоссе Героев Сталинграда 14а. Средства на приобретение жилья были выделены из федерального, республиканского и городского бюджетов. 9 февраля в крымских СМИ появились заявления детей-сирот, что они не могут вселиться в этот дом, поскольку в нем нет отопления. Депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев опроверг эту информацию, заявив, что газ будет подключен до конца недели.

"Должностное лицо управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Керчи, не убедившись в том, что названный многоквартирный дом соответствует предъявляемым требованиям, заключило договоры социального найма жилых помещений с 25 детьми-сиротами. Для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений закона прокуратура города направила в следственный отдел по городу Керчи Главного следственного управления СК РФ материалы проверки, по результатам рассмотрения которых в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ ("Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, причинившее особо крупный ущерб")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю уточнили, что уголовное дело возбуждено в отношении и.о. начальника управления ЖКХ администрации города Керчи. "С учетом того, что на момент подписания актов приема-передачи и договоров найма жилых помещений присоединение к центральному газопроводу не осуществлено, указанные помещения не соответствовали нормам и требованиям, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов 25 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на предоставление благоустроенного жилого помещения для проживания. В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства по выявленным нарушениям, также будут приняты меры по восстановлению нарушенных прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России", - добавили в ведомстве.

На контроль ситуацию ранее также взял региональный штаб ОНФ, в котором собираются проверить каждую из 25 квартир. При этом в Госстройнадзоре Крыма подтвердили, что данный дом ранее был сдан в эксплуатацию.

Теги
РоссияКрым
Реклама на ТАСС
СК возбудил дело после обнаружения брошенного младенца у подземного перехода в Москве
Следователи устанавливают родителей ребенка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС