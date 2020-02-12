Верховный суд Коми оставил в силе решение об аресте экс-главы МВД республики Половникова

СЫКТЫВКАР, 12 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Коми оставил под арестом бывшего главу МВД республики генерал-майора полиции Виктора Половникова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, постановление Сыктывкарского городского суда об избрании меры пресечения В. Н. Половникову в виде содержания под стражей оставить без изменений", - сказал судья Николай Рукавишников.

Половникова задержали 16 января по подозрению в получении крупной взятки - по данным следствия, он успел получить по меньшей мере 12,5 млн рублей из 25 млн предполагаемых.