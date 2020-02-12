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Расследование убийства Бориса Немцова

Осужденный за убийство Немцова обжалует решение суда о переводе из колонии в тюрьму

Причины перевода Заура Дадаева не сообщаются

ИРКУТСК, 12 февраля. /ТАСС/. Осужденный за убийство политика Бориса Немцова Заур Дадаев, отбывающий наказание в исправительной колонии строгого режима № 3 в Иркутске, подал апелляцию на решение суда о его переводе в тюрьму. О поступлении жалобы ТАСС сообщили в Иркутском областном суде.

"Сегодня поступила апелляционная жалоба на решение Куйбышевского суда Иркутска по делу Заура Дадаева", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Куйбышевского районного суда Иркутска ТАСС пояснили, что 25 декабря 2019 года было удовлетворено представление руководства исправительной колонии о переводе Дадаева в тюрьму, куда отправляют осужденных за особо тяжкие преступления, а также злостных нарушителей порядка в исправительных колониях. Причины перевода Дадаева не сообщаются. Постановление суда не вступило в силу.

Как сообщал ТАСС, осенью 2018 года за систематическое нарушение порядка Дадаева на год перевели в одиночную камеру в исправительной колонии № 2, которая находится в Ангарске.

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

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РоссияРасследование убийства Бориса Немцова
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