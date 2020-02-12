СК возбудил дело после обнаружения брошенного младенца у подземного перехода в Москве

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело по факту обнаружения младенца сотрудником метро в снегу около подземного перехода на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности")", - сообщила Иванова.

В среду около подземного перехода в Дорогомиловском районе сотрудник Московского метрополитена обнаружил на снегу мальчика, которому на вид два-три месяца. Он вызвал скорую помощь и обратился в правоохранительные органы, ребенок госпитализирован. Следователи устанавливают родителей и родственников ребенка.