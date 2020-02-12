Один человек погиб при пожаре в историческом здании в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Пожар возник в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в здании казарм Морского гвардейского экипажа, построенном в XVIII веке. Как сообщили ТАСС в городском главке МЧС, на месте происшествия обнаружено тело погибшего.

"[В результате инцидента] есть погибший", - сказал представитель ведомства.

По данным управления МЧС, возгорание на проспекте Римского-Корсакова в доме номер 22 произошло около 10:00 мск. В 11:05 мск пожар был ликвидирован, его площадь составила 2 квадратных метра.

Здание по указанному адресу было построено в 1797 году в стиле классицизма. С 1819 года в здании размещались моряки Гвардейского экипажа. Сейчас это здание не жилое, оно внесено в реестр объектов культурного наследия регионального значения.