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Один человек погиб при пожаре в историческом здании в центре Петербурга

Площадь возгорания в здании Морского гвардейского экипажа на проспекте Римского-Корсакова составила 2 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Пожар возник в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в здании казарм Морского гвардейского экипажа, построенном в XVIII веке. Как сообщили ТАСС в городском главке МЧС, на месте происшествия обнаружено тело погибшего.

"[В результате инцидента] есть погибший", - сказал представитель ведомства.

По данным управления МЧС, возгорание на проспекте Римского-Корсакова в доме номер 22 произошло около 10:00 мск. В 11:05 мск пожар был ликвидирован, его площадь составила 2 квадратных метра.

Здание по указанному адресу было построено в 1797 году в стиле классицизма. С 1819 года в здании размещались моряки Гвардейского экипажа. Сейчас это здание не жилое, оно внесено в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

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