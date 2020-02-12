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В Подмосковье полиция обнаружила мастерскую по разборке краденных автомобилей

Предварительная сумма материального ущерба превысила 1,5 млн

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Полицейские в Подмосковье выявили мастерскую по разборке краденных автомобилей и задержали двух москвичей, которые подозреваются в их краже, сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники похищали автомобили с помощью спецоборудования. Затем в автосервисе в Домодедовском районе Московской области они разбирали эти транспортные средства на запчасти, а потом продавали через интернет.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий в Московском регионе задержаны двое жителей столицы. При обыске в автомастерской обнаружены частично разукомплектованные похищенные иномарки, устройства для проникновения в салоны машин и запуска двигателей, генераторы радиопомех. Кроме того, изъяты поддельные регистрационные знаки РФ, Республики Беларусь, ключи зажигания от автомобилей различных марок, мобильные телефоны, пневматический пистолет", - сказала представитель МВД.

В настоящее время полицейские установили обстоятельства двух краж автотранспорта, которые были совершены задержанными. "Предварительная сумма материального ущерба превысила 1,5 млн рублей", - уточнила Волк. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Один из подозреваемых в настоящее время арестован, другой находится под домашним арестом.

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