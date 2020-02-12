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В Испании в коттедже обнаружили тела двух россиян

Издание Informacion утверждает, что речь идет о российских предпринимателях. По предварительной информации, причиной смерти могло стать отравление угарным газом
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© REUTERS/Jon Nazca, архив

МАДРИД, 12 февраля. /ТАСС/. Двое граждан России были найдены мертвыми в коттедже в городе Дения (автономное сообщество Валенсия). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в национальной полиции провинции Аликанте.

"Все еще ведется расследование, - уточнили в правоохранительных органах. - 10 февраля поступил звонок [в полицию], говорилось, что были найдены мертвыми в коттедже в Дении двое мужчин, оба 1957 года рождения, граждане России". По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление угарным газом, добавили в полиции.

В свою очередь газета Informacion утверждает, что речь идет о двух российских предпринимателях. В правоохранительных органах не смогли подтвердить эту информацию.

"Относительно сообщений в СМИ об инциденте в городе Дения (автономное сообщество Валенсия) с предполагаемым участием российских граждан сообщаем, что по установленным каналам соответствующих официальных уведомлений не поступало, - отмечается в Twitter посольства РФ в Мадриде. - Генеральное консульство России в Барселоне держит вопрос на контроле: сделан запрос в полицию, установлен предварительный контакт с родственниками и страховыми компаниями".

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