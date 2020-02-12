В суд Киева поступил иск о запрете слова "слуга" в названии партии Зеленского

КИЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Авторы иска, который поступил в Окружной административный суд Киева, просят запретить слово "слуга" в названии президентской партии "Слуга народа" как "антисоциального и коммунистического". О поступлении соответствующего заявления в среду сообщила пресс-служба суда.

"Истец просит обязать Министерство юстиции Украины принять индивидуальный правовой акт в отношении данной политической силы [партии "Слуга народа"], которым ограничить и запретить употребление, использование, по мнению истца, антисоциального и коммунистического слова "слуга", - сказано в сообщении. Кроме этого, автор иска, имя которого в суде не указали, просит признать "бездействие минюста", который якобы должен был своевременно запретить использование слова "слуга" в названии партии.

Вопрос об открытии дела по данному административному иску пока решается, добавили в пресс-службе суда.

7 февраля на сайте офиса президента Украины в разделе электронных петиций была зарегистрирована инициатива с требованием изменить название партии "Слуга народа" и ее фракции в Верховной раде. Автором инициативы указана Наталья Ломова. "Название партии и фракции в парламенте "Слуга народа" вызывает, по крайнем мере, раздражение. Название не соответствует содержанию. Измените!" - сказано в тексте ее петиции. На текущий момент инициативу поддержали 92 человека. Для того, чтобы она была рассмотрена главой государства, петиция должна набрать не менее 25 тысяч подписей в течение 90 дней.