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Экс-начальник управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в суде

Он совершил самоубийство после оглашения обвинительного приговора по делу о вымогательстве в крупном размере
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС, архив

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Бывший начальник одного из управлений ФСИН РФ Виктор Свиридов покончил с собой в Чертановском суде Москвы после оглашения ему приговора. Информацию об этом ТАСС подтвердили в пресс-службе суда.

"В Чертановском суде, действительно, произошел инцидент. Во время провозглашения приговора подсудимый, находясь в зале судебного заседания, после того, как судья огласил назначенное наказание <...> совершил самоубийство", - сказали в пресс-службе. "Обстоятельства, при которых подсудимый (он находился под подпиской о невыезде) пронес в здание суда оружие, в настоящее время устанавливаются", - добавили в суде.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что после оглашения обвинительного приговора Свиридов покончил с собой. Он умер на месте. Сообщалось, что Свиридов совершил самоубийство, когда его взял под стражу конвой.

Как сообщили в суде, наказание Свиридову было назначено ниже низшего предела - три года с отбыванием в колонии строгого режима. "Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ (санкции предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы). Осужденный признан виновным в вымогательстве в особо крупном размере", - пояснили в суде.

На месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета.

По данным ТАСС, Свиридов ранее возглавлял во ФСИН транспортное управление, но уволился более пяти лет назад.

Теги
Россия
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СК проводит проверку после самоубийства экс-начальника управления ФСИН в суде Москвы
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