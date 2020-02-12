Суд приговорил бывшего вице-губернатора Псковской области к пяти годам колонии за взятку

ПСКОВ, 12 февраля. /ТАСС/. Псковский городской суд признал виновным бывшего вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова в получении взятки в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять лет в колонии строгого режима. Соответствующее решение в среду озвучила судья Галина Белик.

"Суд приговорил Кузнецова Александра Викторовича признать виновным и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - объявила Белик, отметив, что вина Кузнецова подтверждается показаниями свидетелей и результатами экспертиз, доводы стороны защиты суд назвал несостоятельными и посчитал, что нет оснований для назначения штрафа. Суд также уточнил, что будет учтено время содержания Кузнецова под стражей, где он находится с 14 декабря 2018 года.

В конце декабря 2019 года в ходе прений представители прокуратуры отмечали, что просят суд назначить Кузнецову наказание, учитывая смягчающие обстоятельства, к которым гособвинение отнесло явку с повинной и привлечение чиновника впервые к уголовной ответственности. Кузнецов свою вину не признал. В ходе прений государственное обвинение попросило Псковский городской суд назначить Кузнецову наказание в виде 9,5 года лишения свободы и штраф 13,5 млн рублей.

Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора в отношении Кузнецова. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что Кузнецов в период с декабря 2012 года по январь 2013-го, являясь заместителем губернатора Псковской области и используя свое служебное положение, получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера от исполнительного директора строительной организации в виде скидки в сумме 1,35 млн рублей на жилой дом, приобретенный ранее его супругой. Взамен на полученную скидку на приобретение дома Кузнецов оказал содействие указанной организации в выигрыше аукциона на заключение государственного контракта в размере более 40 млн рублей.

Противоправные действия были выявлены в результате взаимодействия с сотрудниками управления ФСБ России по Псковской области.

О деле Кузнецова

По данным следствия, в 2011 году супруга Кузнецова приобрела у компании "Вест-строй" дом за 5 млн рублей в коттеджном поселке Петропавловский, хотя изначально установленная стоимость особняка составляла 6,35 млн рублей. По версии гособвинения, застройщик сделал скидку в 1,35 млн рублей в обмен на то, что Кузнецов поспособствует победе этой строительной организации в конкурсе на строительство Струго-Красненской ЦРБ.

Кузнецов был назначен вице-губернатором Псковской области в феврале 2012 года, курировал вопросы строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, развития энергетики, транспортного обслуживания, системы телефонной и мобильной связи. По словам адвоката, Кузнецов был уволен с должности замгубернатора Псковской области 14 декабря 2018 года в день задержания.