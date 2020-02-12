Жителя Керчи насмерть придавило упавшее во время бури дерево

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Житель Керчи получил смертельные травмы, когда на него во время бури упало дерево. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Главного управления МЧС по республике Крым.

"Инцидент произошел утром, на мужчину упало ветхое дерево из-за сильного ветра, порывы которого достигали 15 м/с. Прибывшие медики, к сожалению, констатировали смерть мужчины", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в среду пресс-служба крымского главка МЧС сообщала, что ветер снес часть крыши здания в Феодосии. Обломки кровли упали на жилой дом и проезжую часть, но никто не пострадал.