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Прокуратура потребовала прекратить полномочия депутата в Чувашии из-за мошенничества

Он мошенническим способом получил субсидии на сумму более 400 тыс. рублей

ТАСС, 12 февраля. Прокуратура Ядринского района Чувашской Республики потребовала прекратить полномочия депутата районного собрания депутатов из-за мошенничества. Об этом в среду сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте прокуратуры региона.

"Приговором Ленинского районного суда города Чебоксары лицо, являющееся депутатом Ядринского районного собрания депутатов, признано виновным в совершении преступления УК РФ по ст. "Мошенничество". Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что осужденный, являясь председателем сельскохозяйственного производственного кооператива "Союз", мошенническим способом получил субсидии на сумму более 400 тыс. рублей. "За совершение указанного преступления ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 5 месяцев условно с испытательным сроком на 1 год и возложением ряда дополнительных обязанностей", - уточнили в прокуратуре.

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РоссияЧувашия
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