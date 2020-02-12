Суд оставил в силе решение по иску уволенного за распитие алкоголя в Сирии экс-офицера

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 февраля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд оставил в силе решение Севастопольского гарнизонного суда, ранее отклонившего иск бывшего офицера Черноморского флота Олега Лавренчука, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Он был уволен в период нахождения на боевой службе в Сирии за распитие алкоголя.

Как сообщается в картотеке дел Севастопольского гарнизонного суда, инцидент случился 29 июня 2019 года на территории 720-го пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе. 14 августа 2019 года капитан-лейтенант Лавренчук был досрочно уволен с военной службы приказом командующего флотом. В своем решении суд ссылается на устав, где определено, что военнослужащий обязан воздерживаться от вредных привычек, не допускать употребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

"Решение Севастопольского гарнизонного военного суда по административному исковому заявлению Лавренчука О. В. оставлено без изменения", - сообщили ТАСС в пресс-службе Южного окружного военного суда.