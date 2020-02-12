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СК проводит проверку после самоубийства экс-начальника управления ФСИН Свиридова

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Следователи проверят обеспечение безопасности в Чертановском суде Москвы после самоубийства бывшего начальника одного из управлений ФСИН Виктора Свиридова после оглашения приговора. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве по факту смерти подсудимого в здании суда проводится доследственная проверка, - сказали в СК. - В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливается полная картина произошедшего. Следователи проверят обеспечение режима безопасности в суде".

В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ведомстве.

12 февраля в Чертановском суде после оглашения приговора экс-начальник управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале заседания. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, Свиридов был признан виновным в вымогательстве в особо крупном размере по ч. 3 ст. 163 УК РФ (санкции предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы). Ему было назначено наказание ниже низшего предела - три года с отбыванием в колонии строгого режима. Сейчас устанавливается, как подсудимый пронес в здание суда оружие.

По данным ТАСС, Свиридов ранее возглавлял во ФСИН транспортное управление, но уволился более пяти лет назад.

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