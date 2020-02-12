Бывшего петербургского чиновника заподозрили в получении крупной взятки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело на бывшего начальника отдела строительства и землепользования администрации Невского района Санкт-Петербурга Юрия Смирнова. Об этом сообщил ТАСС источник в следственных органах.

"В отношении Смирнова возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ ("Получение взятки"). Как установлено, он получил взятку на сумму 4,5 млн рублей, в том числе в виде скидки на квартиру порядка 1 млн рублей на [улице] Подвойского", - сказал собеседник агентства.

По информации источника, Смирнов получил деньги и взятку в виде скидки от застройщика, который возводил дом на улице Подвойского. В обмен на взятку чиновник пообещал не создавать препятствий при строительстве.

Собеседник агентства не уточнил, задержан ли чиновник. Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

В настоящее время, согласно данным на сайте районной администрации, Смирнов в ней не работает.