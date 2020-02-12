{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бывшего петербургского чиновника заподозрили в получении крупной взятки

По данным источника ТАСС, Юрий Смирнов незаконно получил 4,5 млн рублей, взамен пообещав застройщику не создавать препятствий при строительстве дома

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело на бывшего начальника отдела строительства и землепользования администрации Невского района Санкт-Петербурга Юрия Смирнова. Об этом сообщил ТАСС источник в следственных органах.

"В отношении Смирнова возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ ("Получение взятки"). Как установлено, он получил взятку на сумму 4,5 млн рублей, в том числе в виде скидки на квартиру порядка 1 млн рублей на [улице] Подвойского", - сказал собеседник агентства.

По информации источника, Смирнов получил деньги и взятку в виде скидки от застройщика, который возводил дом на улице Подвойского. В обмен на взятку чиновник пообещал не создавать препятствий при строительстве.

Собеседник агентства не уточнил, задержан ли чиновник. Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

В настоящее время, согласно данным на сайте районной администрации, Смирнов в ней не работает.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
В Саратовской области три человека погибли из-за отравления угарным газом
Частный дом отапливался газовой печью
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС