Следователи проводят оперативные мероприятия в комитете эконадзора Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета в среду проводят оперативные мероприятия в комитете государственного экологического надзора Ленинградской области, сообщили ТАСС в пресс-службе комитета.

"Сотрудники СК проводят оперативно-следственные действия в комитете государственного экологического надзора Ленинградской области. В данный момент ведут беседу с руководством комитета. Предмет проверки неизвестен", - сказал представитель комитета.

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона в официальном Telegram-канале, ранее также были задержаны несколько сотрудников госэконадзора при получении взятки. Число задержанных и обстоятельства в пресс-службе не уточнили, отметив при этом, что заместитель председателя регионального правительства Михаил Ильин в связи с инцидентом подготовил предложения по "организации контроля за работой службы экологических инспекторов для исключения коррупционных проявлений, которые в ближайшие дни представит губернатору".

Комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

Комитет госэконадзора занимается контролем экологической обстановки на территории Ленинградской области.