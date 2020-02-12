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Следователи проводят оперативные мероприятия в комитете эконадзора Ленобласти

В пресс-службе комитета сообщили, что сотрудники СК ведут беседу с руководством

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета в среду проводят оперативные мероприятия в комитете государственного экологического надзора Ленинградской области, сообщили ТАСС в пресс-службе комитета.

"Сотрудники СК проводят оперативно-следственные действия в комитете государственного экологического надзора Ленинградской области. В данный момент ведут беседу с руководством комитета. Предмет проверки неизвестен", - сказал представитель комитета.

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона в официальном Telegram-канале, ранее также были задержаны несколько сотрудников госэконадзора при получении взятки. Число задержанных и обстоятельства в пресс-службе не уточнили, отметив при этом, что заместитель председателя регионального правительства Михаил Ильин в связи с инцидентом подготовил предложения по "организации контроля за работой службы экологических инспекторов для исключения коррупционных проявлений, которые в ближайшие дни представит губернатору".

Комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

Комитет госэконадзора занимается контролем экологической обстановки на территории Ленинградской области.

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