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Покончивший с собой в суде экс-сотрудник ФСИН страдал раком 4-й стадии

Адвокат Виктора Свиридова сообщил, что его подзащитный не ожидал реального наказания

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Бывший начальник транспортного управления ФСИН Виктор Свиридов, в среду покончивший с собой в зале суда, страдал онкологическим заболеванием четвертой стадии, суд в ходе рассмотрения его дела приобщил справки о состоянии его здоровья. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Котельницкий.

"У моего подзащитного был рак четвертой стадии. Мы рассчитывали, что суд применит ст. 81 УК РФ ("Освобождение от наказания в связи с болезнью") и освободит от реального наказания, так как данный диагноз является основанием для освобождения от отбытия наказания в местах лишения свободы. Суд все справки приобщил к делу", - пояснил адвокат, который присутствовал на оглашении приговора. По его словам, после того, как судья зачитала приговор, и после слов "изменить меру пресечения", его подзащитный отошел, потом упал на лавочку.

"Он не ожидал реального наказания. Но он не был в подавленном настроении. Я разговаривал с ним утром, когда он ехал с дачи. Свиридов говорил, что рассчитывает, что судья подойдет объективно, такого исхода ничего не предвещало", - добавил адвокат.

Позиция Мосгорсуда

Чертановский суд Москвы при вынесении приговора бывшему начальнику одного из управлений ФСИН Виктору Свиридову, покончившему с собой в зале суда, учел состояние его здоровья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Суд при назначении наказания ниже низшего предела по вменяемой ему статье (3 года с отбыванием в колонии строгого режима), учитывал ряд смягчающих обстоятельств: состояние здоровья подсудимого, здоровья родственников, нахождение на иждивении ребенка, положительные характеристики", - сказала собеседник агентства.

В среду в Чертановском суде после оглашения приговора экс-начальник управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале заседания. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, Свиридов был признан виновным в вымогательстве в особо крупном размере по ч. 3 ст. 163 УК РФ (предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы). Ему было назначено наказание ниже низшего предела - 3 года с отбыванием в колонии строгого режима. Сейчас устанавливается, как подсудимый пронес в здание суда оружие. По факту самоубийства начал проверку Следственный комитет. По данным ТАСС, Свиридов ранее возглавлял во ФСИН транспортное управление, но уволился более пяти лет назад.

Освобождение от наказания в соответствии с приговором регулируется ст. 81 УК РФ, в пункте 2 которой говорится, что суд может освободить от наказания страдающего болезнью из перечня, установленного правительством. В соответствующем постановлении правительства приводится список тяжелых заболеваний, среди которых злокачественные новообразования без указания их стадии.

В новость были внесены изменения (15:27 мск) — добавлен комментарий суда.

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