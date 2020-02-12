В Саратовской области три человека погибли из-за отравления угарным газом

САРАТОВ, 12 февраля. /ТАСС/. Три человека умерли в Саратовской области, по предварительной информации, от отравления угарным газом. Об этом сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следователями устанавливаются обстоятельства гибели двух мужчин и женщины в Пугачевском районе. В качестве наиболее вероятной причины смерти мужчин и женщины рассматривается отравление продуктами горения", - говорится в сообщении.

Трагедия произошла в селе Малая Таволожка Пугачевского района. Житель села обратил внимание, что у соседки в доме с предыдущего вечера горит свет, при этом из дома она не выходила. Заглянув в окно, сосед заметил хозяйку лежащей на постели, вызвал сотрудников полиции. Прибывшие на место полицейские обнаружили тела женщины и еще двоих мужчин, личности которых устанавливаются.

"Помещение дома отапливалось газовой печью, фитиль которой на момент осмотра горел. Шибер дымохода печи был закрыт. В настоящее время назначены судебно-медицинские исследования с целью определения точной причины смерти мужчин и женщины", - уточняет пресс-служба.