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В Петербурге неизвестный приставил пистолет к голове мужчины в ходе дорожного конфликта

Потерпевший пытался проехать через арку дома на улице Галерной, но ему помешала машина другого водителя, что и стало поводом для конфликта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Полицейские в Санкт-Петербурге устанавливают личность водителя автомобиля Mercedes, который перегородил машиной въезд в арку у дома в центре города, а затем угрожал другому водителю, приставив к его голове оружие. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

По данным полиции, в ведомство обратился мужчина, который сообщил, что инцидент произошел у дома №25 на улице Галерной. "В ходе словесного конфликта водитель указанного автомобиля достал предмет, похожий на пистолет, который приставил к голове потерпевшего, стал угрожать, после чего скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

Мужчина также рассказал полицейским, что конфликт с неизвестным водителем иномарки у него произошел в среду днем - на своей машине Cadillac Escalade он хотел заехать в арку, однако не смог этого сделать, после чего и завязалась перепалка.

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

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РоссияСанкт-Петербург
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