Защита покончившего собой в суде экс-сотрудника ФСИН обжалует его приговор

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Представители защиты бывшего начальника транспортного управления ФСИН Виктора Свиридова, покончившего собой в зале Чертановского суда Москвы после оглашения приговора, обжалуют решение суда. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Григорий Иванищев.

"Приговор мы обжалуем с большой долей вероятности", - сказал защитник. Отвечая на вопрос агентства, было ли известно защите о том, что Свиридов пронес с собой в здание суда оружие, адвокат ответил отрицательно.

Уголовное дело в отношении Свиридова было возбуждено в 2019 году, он находился под подпиской о невыезде. По словам адвоката Александра Котельницкого, заявление на Свиридова написал его знакомый, с которым бывший сотрудник ФСИН обсуждал кадровые вопросы. После этого было возбуждено дело. Адвокат считает, у следствия были несущественные доказательства вины его подзащитного. Свиридов был ликвидатором последствий аварии на Чернобыльской АЭС, страдал онкологическим заболеванием четвертой стадии с метастазами, вину не признавал.

В среду в Чертановском суде после оглашения приговора экс-начальник управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале заседания. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, он был признан виновным в вымогательстве в особо крупном размере по ч. 3 ст. 163 УК РФ (предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы). Ему было назначено наказание ниже низшего предела - три года с отбыванием в колонии строгого режима, он был признан виновным в вымогательстве 10 млн рублей. Сейчас устанавливается, как подсудимый пронес в здание суда оружие. По факту самоубийства начал проверку Следственный комитет. По данным ТАСС, Свиридов ранее возглавлял во ФСИН транспортное управление, но уволился более пяти лет назад.