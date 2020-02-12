Мосгорсуд: рамки металлодетектора в Чертановском суде были исправны и работали штатно

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Рамки металлодетектора в Чертановском суде Москвы, где бывший начальник транспортного управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой, были исправны и работали штатно в течение дня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Таким образом, там опровергли информацию Telegram-канала Baza о том, что при проходе Свиридова в здание суда не сработала рамка металлодетектора. "Эта информация не соответствует действительности. Рамки были исправны утром и в течение дня. В настоящее время проверяется соблюдение порядка досмотра судебными приставами на входе в здание Чертановского суда", - сообщили в Морсгорсуде.

Как передает корреспондент ТАСС, сейчас в Чертановском суде работают следователи, которые проводят проверку по факту самоубийства Свиридова и устанавливают, как он пронес с собой оружие. Следователи в присутствии понятых осматривают рамки металлодетектора.

12 февраля в Чертановском суде после оглашения приговора экс-начальник управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале заседания. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, его признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере по ч. 3 ст. 163 УК РФ (предусматривает от семи до 15 лет лишения свободы). Свиридову было назначено наказание ниже низшего предела - три года с отбыванием в колонии строгого режима. Адвокат Александр Котельницкий сообщил ТАСС, что у Свиридова был рак четвертой стадии, суд во время процесса приобщил все справки о его заболевании. Защита рассчитывала на то, что суд применит ст. 81 УК РФ ("Освобождение от наказания в связи с болезнью").

Освобождение от наказания в соответствии с приговором регулируется ст. 81 УК РФ, в пункте втором которой говорится, что суд может освободить от наказания страдающего болезнью из перечня, установленного правительством. В соответствующем постановлении правительства приводится список тяжелых заболеваний, среди которых злокачественные новообразования без указания их стадии.