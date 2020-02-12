В суде заявили, что в деле Свиридова не было медицинских документов

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Чертановский суд Москвы не имел препятствий для заключения под стражу экс-главы УФСИН Виктора Свиридова после оглашения приговора по делу о вымогательстве, так как в материалах дела не было медицинских документов.

"В материалах дела не представлены медицинские заключения о наличии заболевания, препятствующего нахождению под стражей или отбытию наказания в виде лишения свободы", - сказали в пресс-службе районного суда.

В среду экс-начальник управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале заседания Чертановского суда после оглашения приговора.