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СМИ: в Пакистане разбился учебный самолет ВВС

Пилот смог катапультироваться до крушения

ИСЛАМАБАД, 12 февраля. /ТАСС/. Учебно-боевой самолет ВВС Пакистана разбился во время тренировочного полета около города Мардан провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом в среду сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на заявление пресс-секретаря ВВС Пакистана.

"Учебно-боевой истребитель ВВС Пакистана разбился во время тренировочного полета, - говорится в заявлении. - Пилот смог катапультироваться до крушения". "Штаб-квартира ВВС уже постановила провести расследование для выяснения причины аварии", - цитирует телеканал пресс-релиз ВВС.

Сегодняшний инцидент стал вторым с начала месяца. 7 февраля учебно-боевая модификация истребителя "Мираж" потерпела крушение во время тренировочного полета в провинции Пенджаб, пилоту также удалось спастись.

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Пакистан
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