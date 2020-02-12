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Самоубийство экс-начальника управления ФСИН в суде

ФСИН: бывший сотрудник Свиридов не награждался оружием в период работы в ведомстве

Уголовное дело о вымогательстве в отношении Виктора Свиридова было возбуждено уже после его увольнения из ФСИН

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Бывший начальник транспортного управления ФСИН Виктор Свиридов, покончивший с собой во время оглашения приговора в Чертановском суде, не награждался оружием в период работы в Федеральной службе исполнения наказаний. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро ФСИН.

"Свиридов В. С. работал во ФСИН России в период с 2012 по 2014 год, занимал гражданские должности, аттестованным сотрудником не являлся. В 2014 году уволился по собственному желанию. В период работы во ФСИН России именным оружием не награждался", - сообщили в пресс-бюро.

Уголовное дело о вымогательстве в отношении Свиридова было возбуждено уже после его увольнения из ФСИН, и к работе в ведомстве отношения не имело.

В среду в Чертановском суде после оглашения приговора экс-начальник управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале заседания. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, Свиридов был признан виновным в вымогательстве в особо крупном размере по ч. 3 ст. 163 УК РФ (предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы). Ему было назначено наказание ниже низшего предела - 3 года с отбыванием в колонии строгого режима. Адвокат фигуранта Александр Котельницкий сообщил ТАСС, что у Свиридова был рак четвертой стадии, суд во время процесса приобщил все справки о его заболевании.

Теги
РоссияСамоубийство экс-начальника управления ФСИН в суде
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Самоубийство экс-начальника управления ФСИН в суде
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