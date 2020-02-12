Что известно о гибели в суде экс-главы одного из управлений ФСИН

12 февраля 71-летний экс-начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора.

Свиридов совершил самоубийство, когда конвой взял его под стражу. По словам адвоката Свиридова, после того, как судья зачитала приговор, и после слов "изменить меру пресечения" его подзащитный отошел, а потом упал на лавочку.

Свиридов был ликвидатором последствий аварии на Чернобыльской АЭС и страдал раком четвертой стадии. Этот диагноз, как утверждает защита, является основанием для освобождения от отбытия наказания в местах лишения свободы.

Как уточнил адвокат, суд приобщил к делу справки о состоянии здоровья бывшего сотрудника ФСИН.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства, при которых подсудимый пронес в здание суда оружие.