{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
4 карточки

Что известно о гибели в суде экс-главы одного из управлений ФСИН

© Александр Щербак/ТАСС
Виктор Свиридов покончил с собой после оглашения приговора

Что произошло

?

12 февраля 71-летний экс-начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора. 

Свиридов совершил самоубийство, когда конвой взял его под стражу. По словам адвоката Свиридова, после того, как судья зачитала приговор, и после слов "изменить меру пресечения" его подзащитный отошел, а потом упал на лавочку.

Свиридов был ликвидатором последствий аварии на Чернобыльской АЭС и страдал раком четвертой стадии. Этот диагноз, как утверждает защита, является основанием для освобождения от отбытия наказания в местах лишения свободы.

Как уточнил адвокат, суд приобщил к делу справки о состоянии здоровья бывшего сотрудника ФСИН.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства, при которых подсудимый пронес в здание суда оружие.

Как проходит расследование

?

СК возбудил уголовное дело о халатности после самоубийства Свиридова.

На место происшествия выехали сотрудники полиции и Следственного комитета. Следователи проверяют, как обеспечивался режим безопасности в суде

В пресс-бюро ФСИН сообщили, что Виктор Свиридов не награждался оружием в период работы в Федеральной службе исполнения наказаний. 

Как отреагировали в суде

?

Мосгорсуд опроверг информацию о том, что при проходе Свиридова в здание Чертановского суда не сработала рамка металлодетектора. В суде заявили, что рамки металлодетектора были исправны и работали штатно в течение дня.

В Чертановском суде организована проверка соблюдения порядка досмотра судебными приставами на входе в здание.

Кроме того, в пресс-службе Мосгорсуда заявили, что при вынесении приговора бывшему начальнику одного из управлений ФСИН суд учел состояние его здоровья.

В Чертановском суде, в свою очередь, сообщили, что в материалах дела не представлены медзаключения о наличии заболевания, препятствующего отбытию наказания в виде лишения свободы или нахождению под стражей.

После инцидента Чертановский суд продолжил работать в штатном режиме.

В чем обвиняли Свиридова

?

Свиридов был признан виновным в вымогательстве в особо крупном размере. Ему было назначено наказание ниже низшего предела — три года с отбыванием в колонии строгого режима

Вину он не признавал.

Уголовное дело в отношении Свиридова было возбуждено в 2019 году, уже после его увольнения из ФСИН. Он находился под подпиской о невыезде. 

Как сообщил адвокат, заявление на Свиридова написал его знакомый, с которым бывший сотрудник ФСИН обсуждал кадровые вопросы. Защита считает, что у следствия были несущественные доказательства вины Свиридова, и намерена обжаловать решение суда

 

Теги
РоссияСамоубийство экс-начальника управления ФСИН в суде
Реклама на ТАСС
Шесть машин столкнулись в Новой Москве
В результате ДТП пострадали три человека
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС