Что известно о гибели в суде экс-главы одного из управлений ФСИН

Что произошло
12 февраля 71-летний экс-начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора.
Свиридов совершил самоубийство, когда конвой взял его под стражу. По словам адвоката Свиридова, после того, как судья зачитала приговор, и после слов "изменить меру пресечения" его подзащитный отошел, а потом упал на лавочку.
Свиридов был ликвидатором последствий аварии на Чернобыльской АЭС и страдал раком четвертой стадии. Этот диагноз, как утверждает защита, является основанием для освобождения от отбытия наказания в местах лишения свободы.
Как уточнил адвокат, суд приобщил к делу справки о состоянии здоровья бывшего сотрудника ФСИН.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства, при которых подсудимый пронес в здание суда оружие.
Как проходит расследование
СК возбудил уголовное дело о халатности после самоубийства Свиридова.
На место происшествия выехали сотрудники полиции и Следственного комитета. Следователи проверяют, как обеспечивался режим безопасности в суде.
В пресс-бюро ФСИН сообщили, что Виктор Свиридов не награждался оружием в период работы в Федеральной службе исполнения наказаний.
Как отреагировали в суде
Мосгорсуд опроверг информацию о том, что при проходе Свиридова в здание Чертановского суда не сработала рамка металлодетектора. В суде заявили, что рамки металлодетектора были исправны и работали штатно в течение дня.
В Чертановском суде организована проверка соблюдения порядка досмотра судебными приставами на входе в здание.
Кроме того, в пресс-службе Мосгорсуда заявили, что при вынесении приговора бывшему начальнику одного из управлений ФСИН суд учел состояние его здоровья.
В Чертановском суде, в свою очередь, сообщили, что в материалах дела не представлены медзаключения о наличии заболевания, препятствующего отбытию наказания в виде лишения свободы или нахождению под стражей.
После инцидента Чертановский суд продолжил работать в штатном режиме.
В чем обвиняли Свиридова
Свиридов был признан виновным в вымогательстве в особо крупном размере. Ему было назначено наказание ниже низшего предела — три года с отбыванием в колонии строгого режима.
Вину он не признавал.
Уголовное дело в отношении Свиридова было возбуждено в 2019 году, уже после его увольнения из ФСИН. Он находился под подпиской о невыезде.
Как сообщил адвокат, заявление на Свиридова написал его знакомый, с которым бывший сотрудник ФСИН обсуждал кадровые вопросы. Защита считает, что у следствия были несущественные доказательства вины Свиридова, и намерена обжаловать решение суда.