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Самоубийство экс-начальника управления ФСИН в суде
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СК возбудил дело о халатности после суицида экс-начальника управления ФСИН в суде Москвы

Следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников службы судебных приставов и должностных лиц, ответственных за организацию пропускного и внутриобъектового режима
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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после самоубийства 71-летнего бывшего начальника транспортного управления ФСИН Виктора Свиридова в Чертановском суде Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

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"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве по результатам доследственной проверки о смерти подсудимого в здании суда возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ ("Халатность"), - сообщили в СК. - Следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников службы судебных приставов и должностных лиц, ответственных за организацию пропускного и внутриобъектового режима. Также будет проверена работа установленных при входе в здание суда металлодетекторов, предназначенных для обнаружения запрещенных к проносу предметов".

В среду в Чертановском суде после оглашения приговора Свиридов покончил с собой в зале заседания. Следователи изъяли на месте происшествия оружие. Сейчас они допрашивают участников судебного процесса и очевидцев, изымаются записи с камер видеонаблюдения.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, Свиридов был признан виновным в вымогательстве в особо крупном размере по ч. 3 ст. 163 УК РФ (предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы). Ему было назначено наказание ниже низшего предела - 3 года с отбыванием в колонии строгого режима. Адвокат фигуранта Александр Котельницкий сообщил ТАСС, что у Свиридова был рак четвертой стадии, суд во время процесса приобщил все справки о его заболевании.

В пресс-бюро ФСИН России сообщили, что Свиридов работал во ФСИН с 2012 по 2014 год на гражданских должностях, аттестованным сотрудником он не являлся, а в 2014 году он уволился по собственному желанию. В период работы во ФСИН России именным оружием не награждался.

Теги
РоссияСамоубийство экс-начальника управления ФСИН в суде
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