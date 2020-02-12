Мосгорсуд отпустил из СИЗО под домашний арест трех фигурантов дела Калви

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Московский городской суд в среду отпустил из СИЗО под домашний арест трех фигурантов дела основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви - Вагана Абгаряна, Ивана Зюзина и Максима Владимирова, передает корреспондент ТАСС.

"Отказать в удовлетворении ходатайства следствия о продлении Абгаряну, Зюзину и Владимирову меры пресечения в виде содержания под стражей до 13 мая, установить им в качестве меры пресечения содержание под домашним арестом", - огласил решение судья.

Суд удовлетворил просьбу защиты в связи с тем, что сбор доказательств по делу завершен и обвиняемые провели под стражей год. Согласно постановлению, трое обвиняемых будут содержаться под домашним арестом до 12 апреля.

Ранее до 13 мая был продлен срок домашнего ареста Майклу Калви, партнеру фонда Baring Vostok Филиппу Дельпалю и бывшему директору банка "Восточный" Алексею Кордичеву. Постановления суда пока не вступили в силу и могут быть обжалованы в апелляционной инстанции.