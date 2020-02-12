В Подмосковье задержали участников драки со стрельбой, в которой пострадали два человека

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Подмосковные полицейские задержали двух участников драки в Сергиевом Посаде, в которой пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье. "Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из Сергиева Посада при участии Росгвардии в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали двух участников драки, в результате которой пострадали граждане Средней Азии. По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждены уголовные дела по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") и 213 УК РФ ("Хулиганство"). В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание остальных участников конфликта", - сказала она.

Ранее сообщалось, что около одного из кафе на Институтской улице в Сергиевом Посаде произошла массовая драка, в результате которой пострадали два человека. Как отметили в полиции, оба пострадавших получили огнестрельные ранения.