{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сотрудники МВД и ФСБ задержали в Волгограде пятерых подозреваемых в вымогательстве

Они забрали у местного жителя иномарку за в счет якобы имеющегося у него денежного долга

ВОЛГОГРАД, 12 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД по Волгоградской области совместно с коллегами из регионального УФСБ и при силовой поддержке бойцов спецподразделений ФСБ и Росгвардии задержали в Волгограде пятерых подозреваемых в вымогательстве и грабежах. Об этом сообщается на сайте областного главка МВД.

"По версии оперативников, пятеро жителей Волгограда и Калача-на-Дону в возрасте от 20 до 34 лет под надуманными предлогами вымогали денежные средства у местных жителей. Чтобы запугать потерпевших, подозреваемые угрожали физической расправой предметами, схожими с оружием, наносили телесные повреждения", - сказано в сообщении.

В областном главке МВД уточнили, что в одном из случаев подозреваемые забрали у жителя Волгограда дорогостоящую иномарку в счет якобы имеющегося у него денежного долга. Еще у двоих волгоградцев они требовали деньги в сумме 100 тыс. рублей и 60 тыс. рублнц.

В ходе обысков полицейские изъяли незарегистрированный травматический пистолет и 25 патронов к нему, автомат АКСУ, предназначенный для стрельбы свето-звуковыми патронами, холодное оружие, подложные автомобильные знаки, черновую документацию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство") и ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"). За совершение преступлений по данным статьям предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.

Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным мера пресечения избирается. Граждан, пострадавших от действий задержанных, просят обратиться в Управление уголовного розыска регионального главка МВД.

Теги
РоссияВолгоградская область
Реклама на ТАСС
Самоубийство экс-начальника управления ФСИН в суде
СК возбудил дело о халатности после суицида экс-начальника управления ФСИН в суде Москвы
Следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников службы судебных приставов и должностных лиц, ответственных за организацию пропускного и внутриобъектового режима
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС