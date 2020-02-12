Сотрудники МВД и ФСБ задержали в Волгограде пятерых подозреваемых в вымогательстве

ВОЛГОГРАД, 12 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД по Волгоградской области совместно с коллегами из регионального УФСБ и при силовой поддержке бойцов спецподразделений ФСБ и Росгвардии задержали в Волгограде пятерых подозреваемых в вымогательстве и грабежах. Об этом сообщается на сайте областного главка МВД.

"По версии оперативников, пятеро жителей Волгограда и Калача-на-Дону в возрасте от 20 до 34 лет под надуманными предлогами вымогали денежные средства у местных жителей. Чтобы запугать потерпевших, подозреваемые угрожали физической расправой предметами, схожими с оружием, наносили телесные повреждения", - сказано в сообщении.

В областном главке МВД уточнили, что в одном из случаев подозреваемые забрали у жителя Волгограда дорогостоящую иномарку в счет якобы имеющегося у него денежного долга. Еще у двоих волгоградцев они требовали деньги в сумме 100 тыс. рублей и 60 тыс. рублнц.

В ходе обысков полицейские изъяли незарегистрированный травматический пистолет и 25 патронов к нему, автомат АКСУ, предназначенный для стрельбы свето-звуковыми патронами, холодное оружие, подложные автомобильные знаки, черновую документацию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство") и ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"). За совершение преступлений по данным статьям предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.

Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным мера пресечения избирается. Граждан, пострадавших от действий задержанных, просят обратиться в Управление уголовного розыска регионального главка МВД.