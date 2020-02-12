Число пострадавших в ДТП с автобусом под Иваново увеличилось до девяти человек

ТАСС, 12 февраля. Число пострадавших в аварии с автобусом в Ивановской области, который в среду утром съехал в кювет и опрокинулся, увеличилось до 9 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Ранее в полиции сообщали о шести пострадавших мужчинах. "В результате ДТП пострадали девять пассажиров, все они госпитализированы", - сказали в пресс-службе.

По данным УМВД, у трех мужчин диагностированы переломы, в том числе ребер, позвоночника и височной кости, а также сотрясение мозга. У остальных - ушибы мягких тканей головы и тела. В связи с дорожным происшествием начата проверка, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Авария произошла вблизи села Бакшеево Фурмановского района Ивановской области. Водитель микроавтобуса Fiat не справился с управлением и съехал в кювет, после чего он опрокинулся. В момент ДТП в автобусе находились 14 человек.