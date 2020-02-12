Суд отклонил иск Левана Горозии на 146 млн рублей к Black Star и Тимати

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы отклонил иск рэпера Левана Горозии (ранее L'One) о взыскании с продюсерской компании Black Star и ее совладельца Тимура Юнусова (Тимати) более 146 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат ответчиков Сергей Жорин.

"Мещанский суд отклонил иск Горозии на общую сумму более 146 млн рублей", - сказал защитник.

В своем иске музыкант утверждал, что за семь лет ему недоплатили по договору сумму, указанную в исковых требованиях.

В октябре прошлого года Мещанский суд отклонил иск L'One об авторских правах к продюсерской компании Black Star, Тимати и гендиректору Павлу Курьянову (Пашу). Тем самым суд оставил права на песни, клипы и товарный знак за лейблом Black Star.

L'One покинул Black Star в марте 2019 года.