Комиссия ЗВО начала проверку в связи с гибелью контрактника под Белгородом

КУРСК, 12 февраля. /ТАСС/. Комиссия Западного военного округа (ЗВО) и сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в связи со смертью военнослужащего, проходившего службу по контракту в одной из воинских частей в Белгородской области, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе округа.

"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возможной причиной происшествия могли стать личные обстоятельства", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, 10 февраля военнослужащий покинул территорию воинской части после завершения рабочего дня. 11 февраля он не вышел на службу. Тело военного без признаков насильственной смерти обнаружили местные жители.