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Комиссия ЗВО начала проверку в связи с гибелью контрактника под Белгородом

Военный не вышел на службу 11 февраля, его тело без признаков насильственной смерти обнаружили местные жители

КУРСК, 12 февраля. /ТАСС/. Комиссия Западного военного округа (ЗВО) и сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в связи со смертью военнослужащего, проходившего службу по контракту в одной из воинских частей в Белгородской области, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе округа.

"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возможной причиной происшествия могли стать личные обстоятельства", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, 10 февраля военнослужащий покинул территорию воинской части после завершения рабочего дня. 11 февраля он не вышел на службу. Тело военного без признаков насильственной смерти обнаружили местные жители.

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Белгородская область
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