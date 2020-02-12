{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Калининграде продлили домашний арест врачам, обвиняемым в смерти младенца

И.о. главного врача родильного дома №4 Елена Белая и реаниматолог-анестезиолог регионального перинатального центра Элина Сушкевич останутся под стражей до 14 мая

КАЛИНИНГРАД, 12 февраля. /ТАСС/. Калининградский областной суд и суд Ленинградского района Калининграда в среду удовлетворили ходатайства следствия о продлении сроков содержания под домашним арестом и.о. главного врача родильного дома №4 Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич, которые обвиняются в смерти младенца в родильном доме в ноябре 2018 года. Об этом сообщили ТАСС представители пресс-служб судов.

На эту тему

"Сегодня судом рассматривалось ходатайство следователя о продлении срока домашнего ареста [для Сушкевич]. Ходатайство следователя удовлетворено, срок домашнего ареста продлен до 14 мая 2020 года", - сказал представитель пресс-службы суда Ленинградского района города.

В областном суде сообщили, что аналогичное решение принято в отношении Белой. "Домашний арест для Елены Белой продлен до 14 мая, ей также запрещено общаться с Сушкевич", - сказал представитель суда.

30 июня 2019 года следствие предъявило Белой обвинение в организации убийства ребенка, а Сушкевич - в совершении убийства. Следователи считают, что в ноябре 2018 года, когда в роддоме родился недоношенный ребенок, Белая дала указание Сушкевич убить его, это было сделано для экономии ресурсов больницы, а также для того, чтобы не портить показатели медицинской статистики.

По версии следствия, Сушкевич ввела ребенку дозу магния сульфата, от чего тот умер. Чтобы скрыть следы преступления, врач внесла в историю родов сведения, что ребенок умер в утробе матери. Дело вызвало широкий резонанс, в защиту врачей выступили медики региона. Представители российского общества неонатологов заявляли, что следствие могло допустить ошибку, по их словам, ребенок родился с экстремально низкой массой тела (700 граммов) на сроке беременности в 23 недели и 3 дня, а вероятность выживания таких пациентов без тяжелых осложнений не превышает 5-10%.

Кроме того, профсоюз работников здравоохранения Москвы настаивал на дополнительной проверке материалов дела Сушкевич, а также на создании государственной комиссии с привлечением общественности по этому делу. Президент Национальной медицинской палаты, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль также заявлял, что считает необходимым проверить итоги судебно-медицинской экспертизы по факту смерти младенца.

Теги
РоссияКалининградская область
Реклама на ТАСС
Пропавший при пожаре на шахте под Мурманском рабочий найден живым
Медицинская помощь ему не потребовалась
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС