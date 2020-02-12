В Калининграде продлили домашний арест врачам, обвиняемым в смерти младенца

КАЛИНИНГРАД, 12 февраля. /ТАСС/. Калининградский областной суд и суд Ленинградского района Калининграда в среду удовлетворили ходатайства следствия о продлении сроков содержания под домашним арестом и.о. главного врача родильного дома №4 Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич, которые обвиняются в смерти младенца в родильном доме в ноябре 2018 года. Об этом сообщили ТАСС представители пресс-служб судов.

"Сегодня судом рассматривалось ходатайство следователя о продлении срока домашнего ареста [для Сушкевич]. Ходатайство следователя удовлетворено, срок домашнего ареста продлен до 14 мая 2020 года", - сказал представитель пресс-службы суда Ленинградского района города.

В областном суде сообщили, что аналогичное решение принято в отношении Белой. "Домашний арест для Елены Белой продлен до 14 мая, ей также запрещено общаться с Сушкевич", - сказал представитель суда.

30 июня 2019 года следствие предъявило Белой обвинение в организации убийства ребенка, а Сушкевич - в совершении убийства. Следователи считают, что в ноябре 2018 года, когда в роддоме родился недоношенный ребенок, Белая дала указание Сушкевич убить его, это было сделано для экономии ресурсов больницы, а также для того, чтобы не портить показатели медицинской статистики.

По версии следствия, Сушкевич ввела ребенку дозу магния сульфата, от чего тот умер. Чтобы скрыть следы преступления, врач внесла в историю родов сведения, что ребенок умер в утробе матери. Дело вызвало широкий резонанс, в защиту врачей выступили медики региона. Представители российского общества неонатологов заявляли, что следствие могло допустить ошибку, по их словам, ребенок родился с экстремально низкой массой тела (700 граммов) на сроке беременности в 23 недели и 3 дня, а вероятность выживания таких пациентов без тяжелых осложнений не превышает 5-10%.

Кроме того, профсоюз работников здравоохранения Москвы настаивал на дополнительной проверке материалов дела Сушкевич, а также на создании государственной комиссии с привлечением общественности по этому делу. Президент Национальной медицинской палаты, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль также заявлял, что считает необходимым проверить итоги судебно-медицинской экспертизы по факту смерти младенца.