Адвокат рассказал, как экс-сотрудник ФСИН Виктор Свиридов получил наградной пистолет

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Бывший начальник транспортного управления Федеральной службы исполнения наказаний Виктор Свиридов, покончивший с собой после оглашения ему приговора в Чертановском суде Москвы, ранее служил в МВД России, где был удостоен наградного пистолета. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Котельницкий.

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"До ФСИН он служил в МВД, где занимался оперативной работой, там он был награжден именным пистолетом за проведенное расследование преступления, совершенного в Казахстане", - сказал защитник. Другой адвокат Григорий Иванищев уточнил, что Свиридов уволился из МВД в звании полковника милиции, после этого он работал в Федеральной службе исполнения наказаний.

В пресс-бюро ФСИН сообщили, что Свиридов работал в ведомстве с 2012-го по 2014 год, занимал гражданские должности, аттестованным сотрудником не являлся. В 2014 году уволился по собственному желанию. В период работы во ФСИН России именным оружием не награждался.