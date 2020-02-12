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В Амурской области с путей сошли 10 вагонов грузового поезда

Пострадавших, по предварительным данным, нет

ТАСС, 12 февраля. В Амурской области сошли с рельсов 10 вагонов грузового поезда, говорится в сообщении Забайкальской железной дороги.

"12 февраля 2020 года в 17:50 (мск) на перегоне Ерофей Павлович - Сегачама Могочинского региона Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительной информации, 10 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, угрозы экологии нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для ликвидации последствий происшествия направили восстановительные поезда со станций Ерофей Павлович и Сковородино. Кроме того, в ОАО "РЖД" создали оперативный штаб для координации работ по ликвидации последствий.

В пресс-службе Забайкальской железной дороги ТАСС уточнили, что задержки движения пассажирских поездов на данный момент нет.

Теги
РоссияАмурская область
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