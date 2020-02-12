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На шахте в Мурманской области произошел пожар

Один шахтер пропал без вести
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© Пресс-служба МЧС/ТАСС, архив

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Один шахтер пропал без вести и более 380 рабочих эвакуированы из-за пожара, который произошел в шахте по добыче руды. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Пожар возник на горизонте 250 м. На поверхность выведены 383 человека, ведутся поиски одного", - сказал источник.

Возограние уже ликвидировано, по предварительным данным, пострадавших среди эвакуированных нет. Собеседник также уточнил, что шахта находится в городе Кировске и принадлежит АО "Апатит". Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

Работа рудника в связи с ЧП приостановлена. При этом источник добавил, что в забое загорелась опалубка, причины и площадь пожара устанавливаются.

Другой источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что, по предварительным данным, пожар произошел из-за возгорания мусора или личных вещей сотрудника. "Предварительно, там мусорка или какие-то личные вещи горели", - сказал собеседник агентства. Он также уточнил, что в число эвакуированных входит персонал административного здания, которое находится на поверхности.

Теги
РоссияМурманская область
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