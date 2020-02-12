Российские военные предотвратили конфликт между солдатами США и жителями Сирии

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Подросток погиб в сирийской провинции Хасеке в результате столкновения американских военных с местным населением, еще один человек ранен. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС, входит в Минобороны России) Юрий Боренков во время брифинга.

По его словам, между военнослужащими США и местным населением "произошел конфликт, в результате которого военные США открыли огонь на поражение по гражданским лицам". Как отметил Боренков, "один местный житель получил ранения. Еще один - 14-летний мальчик Фейсал Халид Мухаммад - погиб".

Как уточнили в ЦПВС, конфликт произошел после того, как отклонившаяся от маршрута колонна ВС США была остановлена подразделением правительственных войск в районе населенного пункта Харбат-Хамо в провинции Хасеке в 10:30 в среду.

"Только благодаря усилиям прибывших к месту происшествия российских военнослужащих удалось предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта с местными жителями", - сказал Боренков.

По его словам, российские военнослужащие также помогли "обеспечить выход колонны ВС США в направлении пункта базирования в районе населенного пункта Химо провинции Хасеке".