Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой в Псковской области

ПСКОВ, 13 февраля. /ТАСС/. Восемь человек погибли в результате столкновения частного микроавтобуса с грузовиком на трассе в Псковской области. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

"На трассе Санкт-Петербург - Невель на территории Пустошкинского района, около деревни Руда произошло ДТП. По предварительной информации, в результате лобового столкновения микроавтобуса и большегруза-фуры погибли восемь человек и имеется информация о нескольких пострадавших. Их состояние сейчас уточняется. Известно, что микроавтобус частный, это не маршрутное такси", - сказала собеседница агентства, уточнив, что погибли водитель и семь пассажиров микроавтобуса, еще один пассажир и водитель большегруза пострадали.

Глава района района Светлана Василькова сообщила, что все погибшие, предположительно, граждане Украины.

"Микроавтобус выехал на встречную полосу, врезался в большегрузную машину. Микроавтобус с украинскими номерами и зарегистрирован на Украине, восемь человек погибших, в микроавтобусе один только выжил. Предположительно, погибшие - граждане Украины, автобус двигался в сторону Киева. На месте работает следственная группа", - сказала собеседница агентства.

В комитете по здравоохранению Псковской области сообщили о двух госпитализированных, они граждане Белоруссии и Украины.

"Двое пострадавших: один - белорус, один - гражданин Украины. Состояние средней тяжести. Автобус из Украины", - сказала собеседница агентства.

По словам председателя регионального комитета по здравоохранению Марины Гаращенко, угрозы жизни пострадавших нет. "У пострадавших диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, а также травмы конечностей. Пострадавшие без угрозы для жизни госпитализированы в великолукскую межрайонную больницу", - сказала она.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. "ДТП [находится] на контроле руководства УВМД России по Псковской области - [начальника управления Алексея] Овсянникова", - добавили в пресс-службе УМВД.

В новость внесены изменения (03:40 мск) - добавлен комментарий главы района.