Жителя Забайкалья осудят за контрабанду лесоматериалов на 39 млн рублей

ТАСС, 13 февраля. Сотрудники УМВД России по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который незаконно перевез через таможню лесоматериалы стоимостью свыше 39 млн рублей, сообщается в четверг на сайте ведомства.

По данным проверки, житель Читинского района предоставлял на таможенном посту недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов. За два года обвиняемый переместил через границу РФ 13 тыс. куб. метров материалов из древесины, которые относятся к стратегически важным товарам.

"Противоправными действиями злоумышленника Российской Федерации причинен ущерб в размере 39 млн. 755 тыс. рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров в крупном размере")", - говорится в сообщении.

Максимальное наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы сроком до семи лет со штрафом до 1 млн рублей.