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В Хинганском заповеднике в Приамурье зафиксировали падеж диких кабанов

Туши проверят на наличие вируса африканской чумы свиней АЧС

ТАСС, 13 февраля. Инспекторы Хинганского заповедника в Амурской области обнаружили шесть мертвых диких кабанов на заповедной территории. Как рассказал ТАСС директор заповедника Виктор Копылов, специалисты выехали на место, чтобы взять пробы и проверить туши на наличие вируса африканской чумы свиней (АЧС).

Первый случай выявления вируса АЧС в Амурской области зафиксирован в августе 2019 года. В районах региона, где был выявлен вирус, уничтожен скот, в общей сложности более 11,5 тыс. голов свиней. Последняя вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в Белогорском районе 1 ноября 2019 года. В середине января власти объявили о стабилизации ситуации с распространением вируса.

"Мертвых кабанов в количестве шесть штук обнаружили наши инспекторы при патрулировании территории заповедника. Пока нельзя сказать, что стало причиной гибели, но на место выехали специалисты, чтобы взять пробы на АЧС", - рассказал собеседник агентства.

Ранее власти Приамурья приняли решение об отстреле 1,2 тыс. диких кабанов для борьбы с распространением африканской чумы свиней. Как отмечают специалисты, высокая плотность и скученность диких свиней увеличивают риск заноса и быстрого распространения АЧС среди животных.

Хинганский государственный заповедник расположен на Приамурской равнине Амурской области. Равнинные территории занимают большую часть заповедника и практически безлесны. Главная ценность сохраняемой территории - гнездящиеся здесь редкие птицы: дальневосточные аисты, японские и даурские журавли и другие.

Теги
РоссияАмурская область
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