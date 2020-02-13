После ДТП с микроавтобусом под Псковом возбудили дело

ПСКОВ, 13 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту столкновения микроавтобуса с большегрузным автомобилем, в результате которого погибли восемь человек и еще двое пострадали. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

"Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". На месте работает начальник УМВД РФ по Псковской области Алексей Овсянников", - сказала собеседница агентства.

По данным УМВД России по Псковской области, ДТП с участием частного микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo произошло ночью 13 февраля на трассе Санкт-Петербург - Невель на территории Пустошкинского района, около деревни Рудо. Погибли восемь человек, еще два человека без угрозы для жизни госпитализированы в великолукскую межрайонную больницу. Как рассказали ТАСС в комитете по здравоохранению Псковской области, один из них - гражданин Белоруссии, другой - Украины. Глава района сообщила ТАСС, что все погибшие, предположительно, являются гражданами Украины.