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В Мурманской области возник пожар на складе

Крыша здания обрушилась

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Склад загорелся в городе Кола в Мурманской области на площади 900 кв. м. Как сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС России, обрушилась крыша.

"Пожар произошел в здании склада. К моменту прибытия пожарных наблюдалось открытое горение конструктивных элементов здания склада. По предварительной информации, площадь пожара составляет 900 кв. м. Произошло обрушение кровли", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что информация о пострадавших и погибших не поступала. К тушению пожара привлекли 18 человек и четыре единицы техники.

Теги
РоссияМурманская область
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