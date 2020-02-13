В Мурманской области возник пожар на складе

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Склад загорелся в городе Кола в Мурманской области на площади 900 кв. м. Как сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС России, обрушилась крыша.

"Пожар произошел в здании склада. К моменту прибытия пожарных наблюдалось открытое горение конструктивных элементов здания склада. По предварительной информации, площадь пожара составляет 900 кв. м. Произошло обрушение кровли", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что информация о пострадавших и погибших не поступала. К тушению пожара привлекли 18 человек и четыре единицы техники.