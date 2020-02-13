Новосибирский суд отпустил по УДО экс-директора клиники ННИИТО им. Цивьяна

НОВОСИБИРСК, 13 февраля. /ТАСС/. Экс-директор Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (ННИИТО) Михаил Садовой отпущен в рамках условно-досрочного освобождения по делу о присвоении более чем 10 млн рублей, сообщили ТАСС в Первомайском районном суде города.

Центральный районный суд Новосибирска 17 июня 2019 года приговорил Садового к трем годам колонии общего режима за присвоение более 10 млн рублей. Садовой частично признал свою вину, отметив, что финансовые вопросы решал научный консультант ННИИТО Сергей Поскочин, который скрывается за границей.

"Суд принял решение об условно-досрочном освобождении", - сказала собеседница агентства.

Садовой работал в институте с 1985 года, с 2006-го - в должности директора. Он около 10 лет возглавлял кафедру организации здравоохранения и общественного здоровья Новосибирского государственного медицинского университета.

Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна - крупнейшее в России многопрофильное медицинское учреждение, занимающееся лечением заболеваний в области травматологии, ортопедии, нейрохирургии.